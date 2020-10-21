Заместитель генерального прокурора вынес подозрение в злоупотреблении властью и служебным положением экс-руководителю Государственной налоговой службы (ГНС) Украины, сообщил 20 октября сайт Офиса генпрокурора

«Досудебным расследованием установлено, что бывший председатель Государственной налоговой службы Украины незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн. Этим документом Офиса крупных плательщиков налогов ГНС Украины было доначислено рентную плату за пользование недрами одном из крупнейших металлургических комбинатов страны», — уточняется в документе.

Украинская налоговая будет ликвидирована к концу года по требованию ЕС – Шмыгаль © Кабинет министров Украины

Досудебное расследование вели следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора.

В Офисе генпрокурора не называют имени экс-главы ГНС, которому вынесено подозрение. При этом до 24 апреля 2020 года Налоговой службой руководил Сергей Верланов. Кабмин уволил его, предположительно, причиной стало создание коррупционных схем.