«Досудебным расследованием установлено, что бывший председатель Государственной налоговой службы Украины незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн. Этим документом Офиса крупных плательщиков налогов ГНС Украины было доначислено рентную плату за пользование недрами одном из крупнейших металлургических комбинатов страны», — уточняется в документе.
Таким образом, бюджет Украины недополучил указанную сумму неуплаченных налогов.
Досудебное расследование вели следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора.
В Офисе генпрокурора не называют имени экс-главы ГНС, которому вынесено подозрение. При этом до 24 апреля 2020 года Налоговой службой руководил Сергей Верланов. Кабмин уволил его, предположительно, причиной стало создание коррупционных схем.