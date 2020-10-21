«Купил сигару. Хотел стать на Хэллоуин страшным курильщиком. Никто спичек не нашёл из знакомых. Буду на Хэллоуин страшным занудой. Их все боятся!», — пошутил он.
Хэллоуин — современный праздник, отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых. Традиционно празднуется в Западной Европе и Америке, хотя официальным выходным днём не является. В этот день дети одеваются в страшные костюмы, пугают прохожих и соседей и просят у них сладости.
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Купил сигару. Хотел стать на Хэллоуин страшным курильщиком. Никто спичек не нашёл из знакомых. Буду на Хэллоуин страшным занудой. Их все боятся! ⠀ #михалок #сергеймихалок #mikhalok #mikhalokofficial #sergeymikhalok #ляпис98 #lyapis98 #lyapiscrew #l98 #ляпис #ляпиструбецкой #трубецкой #brutto #bruttonostra #брутто #drezden #drezden72 #drezdenband #belarus #ukraine #беларусь #украина #минск #minsk #киев #kyiv #артист #музыкант #haloween #хэллоуин