Белорусский и украинский певец, заслуженный артист Украины, экс-лидер группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок 20 октября в своем Instagram рассказал, кем будет на Хэллоуин

Хэллоуин в Украине. Грустное послесловие к чужому празднику

Хэллоуин — современный праздник, отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня всех святых. Традиционно празднуется в Западной Европе и Америке, хотя официальным выходным днём не является. В этот день дети одеваются в страшные костюмы, пугают прохожих и соседей и просят у них сладости.