«Этому гражданину России запрещен въезд в Украину сроком на 3 года», — сказал Демченко.
По его словам, на момент пересечения Корчевниковым Крыма поручений правоохранительных органов о запрете въезда на Украину или информации о посещении полуострова Государственной пограничной службе не поступало.
Благодаря информации в СМИ, пограничники провели дополнительную проверку и по ее результатам вынесли решение о запрете на въезд.
Отмечается, что с соответствующим штампом в документах Корчевников вылетел авиарейсом «Киев-Стамбул».