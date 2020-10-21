Гендиректору телеканала «Спас», телеведущему «Россия-1» Борису Корчевникову на три года запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма. Об этом во вторник, 20 октября, сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко

«Этому гражданину России запрещен въезд в Украину сроком на 3 года», — сказал Демченко.

«Конец эпохи гидности»: реакция на приезд на Украину российского журналиста Корчевникова © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Благодаря информации в СМИ, пограничники провели дополнительную проверку и по ее результатам вынесли решение о запрете на въезд.

Отмечается, что с соответствующим штампом в документах Корчевников вылетел авиарейсом «Киев-Стамбул».