Не допущенный к участию в выборах президента Белоруссии Сергей Тихановский на встрече с главой государства Александром Лукашенко в СИЗО 10 октября просил его отпустить. Об этом 20 октября рассказал участник встречи, бизнесмен и координатор избирательного штаба Виктора Бабарико Юрий Воскресенский, передает Tut.by

Алексей Мухин рассказал, кому из российских оппозиционеров подражает блогер Тихановский © РИА Новости, Владимир Трефилов рассказал Воскресенский.

По его словам, Лукашенко «начал ему оппонировать», в итоге «встреча была на грани срыва».

На самой встрече при этом, по словам Воскресенского, обсуждались в основном изменение Конституции в Белоруссии и реформы в стране.

«Президент дал вводную, все высказывали свои предложения, прежде всего, по Конституции, политическому формату, высказывали недовольство по итогам избирательной кампании», — рассказал бизнесмен.

Как отметил Воскресенский, диалог Лукашенко со всеми участниками был на равных.

«Только один участник встречи постоянно хамил, Тихановский. Он хамил несколько часов, пока президент не успокоил его своей аурой», — сообщил он.

Отвечая на вопрос, в чем выражалось хамство со стороны Тихановского, Воскресенский уточнил, что тот обращался к Лукашенко на ты.

«Плюс Тихановский все время пытался решить какие-то свои мелкие вопросы, про телевизор, например. <…> Он сидит в Жодино в одиночке, и телевизор у него есть, отличные условия. Никто его не бьет, не пытает», — сказал Воскресенский.

Сергей Тихановский был задержан в конце мая в Гродно. Изначально против него и еще нескольких человек было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудника правоохранительных органов. Это случилось после того, как он пытался подать документы на выдвижение на выборах президента. Позднее ему было предъявлено обвинение по ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок).

В связи с этим кандидатом на президентских выборах в Белоруссии стала его супруга Светлана. На выборах она набрала чуть более 10% голосов избирателей, по данным ЦИК страны, уступив находящемуся у власти 26 лет Лукашенко, который получил более 80% голосов. Оппозиция заявила о фальсификации результатов голосования, после чего в стране начались массовые протесты.

Юрий Воскресенский вышел на свободу на следующий день после встречи с Лукашенко в СИЗО. Он провел в изоляторе два месяца. С 16 октября Воскресенскому изменили меру пресечения — с домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении.