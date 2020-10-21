Центральная избирательная комиссия Киргизии назначила повторные парламентские выборы на 20 декабря. Об этом в среду, 21 октября, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу киргизской ЦИК

«С сегодняшнего дня ЦИК начинает подготовку к выборам, предварительная смета проведения повторных выборов в парламент составила 456 млн сомов ($5,6 млн)», — говорится в сообщении. Ранее глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова сообщила журналистам, что повторные выборы в парламент республики могут пройти 20 декабря, а досрочные президентские выборы — 17 января. Борьба с коррупцией и бандитами. Что ожидает Киргизию в ближайшем будущем © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Президент страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку 15 октября. Исполняющим обязанности президента Киргизии стал премьер-министр Садыр Жапаров.