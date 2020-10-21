«С сегодняшнего дня ЦИК начинает подготовку к выборам, предварительная смета проведения повторных выборов в парламент составила 456 млн сомов ($5,6 млн)», — говорится в сообщении.
Ранее глава ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова сообщила журналистам, что повторные выборы в парламент республики могут пройти 20 декабря, а досрочные президентские выборы — 17 января.
ЦИК признал итоги выборов, состоявшихся 4 октября, недействительными на фоне массовых протестов сторонников партий, не набравших нужное количество голосов.
Президент страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку 15 октября. Исполняющим обязанности президента Киргизии стал премьер-министр Садыр Жапаров.