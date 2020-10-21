«Это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти», — сказал Кравчук.
Всего он назвал четыре этапа: прекращение войны, проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях, формирование исполнительной власти на этих территориях и принятие пакета законов экономического характера, включая те, которые создают условия для инвестиций и бизнеса.
Конфликт в Донбассе длится уже более шести лет.
В конце сентября текущего года президент Украины Владимир Зеленский уволил первого премьер-министра Витольда Фокина с поста заместителя главы украинской делегации в ТКГ за высказанную им позицию по конфликту в Донбассе. Фокин считает, что в регионе отсутствуют признаки войны с Россией, он предложил предоставить особый статус для всей территории Донецкой и Луганской областей.