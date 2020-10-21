Реинтеграция территорий Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР, ЛНР) должна проходить в несколько этапов. Об этом 20 октября в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук

Олейник рассказал о гнилой морковке Зеленского для Донбасса © РИА Новости, Нина Зотина

Всего он назвал четыре этапа: прекращение войны, проведение выборов на неподконтрольных Киеву территориях, формирование исполнительной власти на этих территориях и принятие пакета законов экономического характера, включая те, которые создают условия для инвестиций и бизнеса.

Конфликт в Донбассе длится уже более шести лет.

В конце сентября текущего года президент Украины Владимир Зеленский уволил первого премьер-министра Витольда Фокина с поста заместителя главы украинской делегации в ТКГ за высказанную им позицию по конфликту в Донбассе. Фокин считает, что в регионе отсутствуют признаки войны с Россией, он предложил предоставить особый статус для всей территории Донецкой и Луганской областей.