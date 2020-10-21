В ноутбуке сына кандидата в президенты США Джо Байдена были обнаружили материалы сексуального характера, связанные с несовершеннолетними девочками. Об этом 20 октября сообщила газета Washington Examiner

Байден не хочет дебатировать с больным коронавирусом Трампом © REUTERS, Brian Snyder Дональда Трампа Руди Джулиани направил эти материалы в полицию штата Делавэр.

Он показал сообщения, подтверждающие информацию. Байден-младший писал отцу об отношениях с Хэлли Байден (вдовой своего брата). В посланиях говорилось, что вдова обвинила сына Байдена в «неподобающем поведении с несовершеннолетними». Родственнице не понравилось, что голый Хантер разговаривал по Facetime c 14-летней девочкой. Также в сообщениях указывалось, что девочка отрицает эту информацию.

Джулиани добавил, что в компьютере Хантера Байдена были найдены «многочисленные фотографии» несовершеннолетних девочек. Хозяин ремонтной мастерской, в которой оказался ноутбук Байдена-младшего, сделал копию жесткого диска и передал ее Джулиани.