«Все страны покупают корабли. Почему Украина не имеет права?» — отметил политик.
По его словам, ракетные катера, которые Киев намерен закупить у Великобритании, будут в 2-2,5 раза быстрее, чем у России.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев начинает строительство двух военно-морских баз якобы для защиты черноморского региона. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что необходимо уточнить смысл этого заявления Зеленского. Он допустил негативные последствия для стабильности в регионе из-за строительства баз.