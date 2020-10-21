Власти Украины планируют построить две военно-морские базы в Черном море, а корабли для них закупят у других государств. Об этом 20 октября заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, передает «Обозреватель»

Сёстрам по серьгам. Какие военные базы построит Зеленский © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

По его словам, ракетные катера, которые Киев намерен закупить у Великобритании, будут в 2-2,5 раза быстрее, чем у России.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев начинает строительство двух военно-морских баз якобы для защиты черноморского региона. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что необходимо уточнить смысл этого заявления Зеленского. Он допустил негативные последствия для стабильности в регионе из-за строительства баз.