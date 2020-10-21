Польским кураторам белорусских протестов важно переводить противостояние в режим насилия и выводить силовиков из состояния душевного равновесия, поэтому участились угрозы в социальных сетях в адрес силовиков и их семей. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко о главном: какое будущее ждёт Белоруссию после 25 октября? © Скриншот из видео Украина.ру Светлана Тихановская объявила белорусским властям ультиматум, состоящий из трех требований: отставка Александра Лукашенко с поста президента, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. По ее словам, если эти требования не будут выполнены, с 26 октября начнется «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

Пока что, отметил эксперт, белорусская власть реагирует прогнозируемо, но эта реакция идет на пользу польским кукловодам, о чем свидетельствует заявление одного из руководителей МВД о готовности применить оружие во время разгона массовых акций.

«С моей точки зрения это заявление неадекватно нынешней ситуации. Если бы оно прозвучало в августовские дни, когда действительно на улицах творилась вакханалия, и готовился штурм государственных учреждений, то тогда это предупреждение звучало бы нормально и адекватно», — указал Ищенко.

Но когда эти случаи единичны, и полиция с ними нормально справляется, такое предупреждение звучит как демонстрация растерянности власти, которая не в состоянии прекратить эти микропротесты, и которые ее нервируют, сетует политолог.

Как в августе, так и сейчас, польским кураторам нужна кровь на улицах белорусских городов, и подобный настрой силовиков им только помогает, заключил собеседник издания.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.