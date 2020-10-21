Украинские партии превратили нынешнюю избирательную кампанию в кастинг перед парламентскими выборами. Об этом политолог, руководитель аналитического Центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Политолог рассказал, какая парламентская сила займет первое командное место на местных выборах Украины © РИА Новости, Алексей Куденко

Так, эксперт обратил внимание на кампанию кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского, назвав ее «чистой воды предкампанией по выборам в Верховную Раду». «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность», по его словам, также ведут классические парламентские кампании с общеполитическими лозунгами.

Местные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года. Согласно опросу «Мониторинг общественного мнения населения Украины: оценки и настроения накануне местных выборов», рейтинг «Слуги народа» составляет 25,9%, «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 22%, «Европейской солидарности» — 14,2%, «Батькивщины» — 9,5%.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.