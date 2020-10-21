И.о. президента Киргизии Садыр Жапаров осознает важность сотрудничества с Россией, поэтому будет удерживать «ситуацию партнерства». Об этом директор аналитического портала «Деловая Евразия» (Киргизия) Павел Столяренко сказал в интервью изданию Украина.ру

Жапаров рассказал, как могут измениться обязательства Киргизии перед РФ © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По словам Столяренко, обязательства, которые взял на себя Жапаров как руководитель республики, предусматривают обязательства, в частности, перед Россией.

«Россия на сегодняшний день — крупнейший стратегический партнер Киргизской республики по экономическим социальным и политическим направлениям тоже. Садыр Жапаров стремится взять под контроль все три ветви власти: президента, исполняющего обязанности премьер-министра и спикера парламента. Он осознает, что участие России в киргизской жизни велико, поэтому однозначно будет удерживать ситуацию партнерства», — убежден эксперт.

По его словам, Жапаров имеет поддержку в том числе благодаря тому, что декларирует сохранение партнерских обязательств перед Российской Федерацией. При этом, как он будет действовать далее — большой вопрос, так как его политическая платформа «сформирована в очень сложный для страны период, во многом на волне эмоций, и содержит его давние политические убеждения», отметил Столяренко.

В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.

В ночь на 6 октября протестующие освободили из тюрьмы экс-депутата Жапарова. В 2017 году его приговорили к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за захват заложника. Позднее депутаты Жогорку Кенеш утвердили кандидатуру Жапарова на пост премьер-министра страны.

После того, как президент страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку 15 октября, Жапаров стал исполнять обязанности главы государства.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.