Сытник forever? Как собираются изменить закон о НАБУ
Сытник forever? Как собираются изменить закон о НАБУ
© Facebook, Національне Антикорупційне Бюро України
В августе Конституционный суд (КС) Украины принял решение о неконституционности указа экс-президента Петра Порошенко о назначении Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), вступившее в силу сразу после оглашения.

По мнению Попова, в подтексте этого решения очевидно, что Сытник не является легитимным руководителем НАБУ, но напрямую это «не разжевано».

«Значит, здесь существует единственный выход: если Зеленский действительно хочет его снять, он может обжаловать этот вопрос через обычный суд, который имеет апелляционные инстанции и может быстрее решить этот вопрос», — сказал политолог.

В сентябре КС также признал неконституционными положения закона о НАБУ, которые касаются президентских прерогатив относительно этого органа.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.