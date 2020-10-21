Если президент Украины Владимир Зеленский хочет снять Артема Сытника с должности, ему следует обратиться в обычный суд вместо Конституционного. Об этом политолог, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Алексей Попов сказал в интервью изданию Украина.ру

Сытник forever? Как собираются изменить закон о НАБУ © Facebook, Національне Антикорупційне Бюро України Петра Порошенко о назначении Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), вступившее в силу сразу после оглашения.

По мнению Попова, в подтексте этого решения очевидно, что Сытник не является легитимным руководителем НАБУ, но напрямую это «не разжевано».

«Значит, здесь существует единственный выход: если Зеленский действительно хочет его снять, он может обжаловать этот вопрос через обычный суд, который имеет апелляционные инстанции и может быстрее решить этот вопрос», — сказал политолог.

В сентябре КС также признал неконституционными положения закона о НАБУ, которые касаются президентских прерогатив относительно этого органа.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.