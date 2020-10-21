В августе Конституционный суд (КС) Украины принял решение о неконституционности указа экс-президента Петра Порошенко о назначении Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), вступившее в силу сразу после оглашения.
По мнению Попова, в подтексте этого решения очевидно, что Сытник не является легитимным руководителем НАБУ, но напрямую это «не разжевано».
«Значит, здесь существует единственный выход: если Зеленский действительно хочет его снять, он может обжаловать этот вопрос через обычный суд, который имеет апелляционные инстанции и может быстрее решить этот вопрос», — сказал политолог.
В сентябре КС также признал неконституционными положения закона о НАБУ, которые касаются президентских прерогатив относительно этого органа.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.