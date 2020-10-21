Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал, опубликовала новое фото, на котором показала своим подписчикам отличную фигуру в полупрозрачном платье. Снимки актриса опубликовала в своем Instagram 19 октября

На фотографиях актриса позирует в окружении других звезд — коллег по съемочной площадке сериала «Тень звезды».

«Отличные новости. Уже сегодня премьера детективного сериала "Тень звезды" с широкой улыбкой вспоминаю съёмки этого проекта! Так что… в добрый путь», — подписала фото Кошмал.

Валюха из «Сватов» произвела фурор снимком с Добронравовым © instagram

Ранее фурор в сети опубликованным в Instagram снимком произвела другая актриса «Сватов» Татьяна Кравченко. На снимке она позирует вместе с коллегами по фильму Фёдором Добронравовым, Александром Феклистовым и другими.

Снимать «Сваты 7» начали в 2019 году под Минском, однако процесс застопорился из-за пандемии.