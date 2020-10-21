«Поскольку избиратель во Львове очень сильно политизирован, для меня максимально интересно, что победит: фактор успешного мэра — а Садовый на экспорт достаточно успешно продавал такой образ культурной столицы Украины и длительное время политически паразитировал на этом, или партия "гетмана" Порошенко покажет, кто в доме хозяин», — пояснил он.
Местные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года. Согласно опросу «Мониторинг общественного мнения населения Украины: оценки и настроения накануне местных выборов», рейтинг «Слуги народа» составляет 25,9%, «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 22%, «Европейской солидарности» — 14,2%, «Батькивщины» — 9,5%.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.