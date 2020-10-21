Неожиданный результат на местных выборах Украины может быть во Львове, где идет жесткая борьба между партией экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» и действующим мэром Андреем Садовым. Об этом политолог, руководитель аналитического Центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Выборы во Львове: люди гибнут за кредит © Facebook, Львівська міська рада покажет, кто в доме хозяин», — пояснил он.

Местные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года. Согласно опросу «Мониторинг общественного мнения населения Украины: оценки и настроения накануне местных выборов», рейтинг «Слуги народа» составляет 25,9%, «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 22%, «Европейской солидарности» — 14,2%, «Батькивщины» — 9,5%.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.