Турция, США и Франция вряд ли смогут направить своих наблюдателей в Нагорный Карабах. Об этом президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов сказал в интервью изданию Украина.ру

Глазами зарубежных наблюдателей: Что происходит в Нагорном Карабахе и вокруг него © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

«То есть какие-то наблюдатели там должны присутствовать. Российских наблюдателей можно разбавить наблюдателями из разных стран-партнеров Армении и Азербайджана. Турцию, США и Францию туда вряд ли включат, но какой-нибудь Пакистан и Австрию включить можно», — сказал Абзалов.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Ереван объявил военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию. Баку ввел частичную мобилизацию и кое-где — военное положение.

Девятого октября, в Москве прошли консультации министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет. Сторонам удалось договориться о режиме прекращения огня с 11:00 мск 10 октября. Однако в тот же день конфликтующие обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.

Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.