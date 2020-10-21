Он отметил, что в современном мире система наблюдения все меньше строится на земле и осуществляется через группу спутников. Однако физическое присутствие людей в наблюдаемом регионе необходимо, так как очень важную часть наблюдения составляет анализ боеприпасов и верификация процесса.
«То есть какие-то наблюдатели там должны присутствовать. Российских наблюдателей можно разбавить наблюдателями из разных стран-партнеров Армении и Азербайджана. Турцию, США и Францию туда вряд ли включат, но какой-нибудь Пакистан и Австрию включить можно», — сказал Абзалов.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Ереван объявил военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию. Баку ввел частичную мобилизацию и кое-где — военное положение.
Девятого октября, в Москве прошли консультации министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Переговоры длились дольше десяти часов и стали самыми продолжительными за последние 20 лет. Сторонам удалось договориться о режиме прекращения огня с 11:00 мск 10 октября. Однако в тот же день конфликтующие обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.
Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан заявили о его несоблюдении другой стороной.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.