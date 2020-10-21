«Если взять тот же Днепр, <…> то, судя по всему, та коалиция, которая есть в городском совете — "За життя", "Пропозиция" и "Европейская солидарность"… Когда франшизы "Европейской солидарности" и "За життя" находятся в кармане у того же Геннадия Корбана — а он личность хорошо известная, "спаситель Днепра от сепаратистской угрозы" — то понимаешь, что в политике нет никаких принципов, постоянных взглядов, убеждений, а есть личные интересы», — отметил эксперт.
В Одессе, по его мнению, партия мэра Геннадия Труханова «Доверяй делам» пойдет на альянс со «Слугой народа» в силу того, что у градоначальника очень напряженные отношения с ОПЗЖ, которая в Одессе набирает один из лучших результатов.
В Харькове остается актуальным вопрос: сумеет ли блок мэра Геннадия Кернеса «Успешный Харьков» набрать столько же, сколько набрало «Видродження» в 2015 году, отметил Золотарев. Сейчас, по его словам, ОПЗЖ в Харькове ведет на выборы Александр Фельдман — фигура популярная и достаточно авторитетная в Харькове, поэтому не исключено, что блоку Кернеса придется идти на альянс со «Слугой народа».
Местные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года. Согласно опросу «Мониторинг общественного мнения населения Украины: оценки и настроения накануне местных выборов», рейтинг «Слуги народа» составляет 25,9%, «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 22%, «Европейской солидарности» — 14,2%, «Батькивщины» — 9,5%.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.