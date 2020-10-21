Пропрезидентская партия «Слуга народа» будет договариваться на местах, с кем «дружить», в результате чего на местах будут формироваться «причудливые» коалиции. Об этом политолог, руководитель аналитического Центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

«Брат и шурин Зеленского». Бортник о стратегии «слуг народа» на местных выборах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Геннадия Корбана — а он личность хорошо известная, "спаситель Днепра от сепаратистской угрозы" — то понимаешь, что в политике нет никаких принципов, постоянных взглядов, убеждений, а есть личные интересы», — отметил эксперт.

В Одессе, по его мнению, партия мэра Геннадия Труханова «Доверяй делам» пойдет на альянс со «Слугой народа» в силу того, что у градоначальника очень напряженные отношения с ОПЗЖ, которая в Одессе набирает один из лучших результатов.

В Харькове остается актуальным вопрос: сумеет ли блок мэра Геннадия Кернеса «Успешный Харьков» набрать столько же, сколько набрало «Видродження» в 2015 году, отметил Золотарев. Сейчас, по его словам, ОПЗЖ в Харькове ведет на выборы Александр Фельдман — фигура популярная и достаточно авторитетная в Харькове, поэтому не исключено, что блоку Кернеса придется идти на альянс со «Слугой народа».

Местные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года. Согласно опросу «Мониторинг общественного мнения населения Украины: оценки и настроения накануне местных выборов», рейтинг «Слуги народа» составляет 25,9%, «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 22%, «Европейской солидарности» — 14,2%, «Батькивщины» — 9,5%.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.