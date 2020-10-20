Президент Молдавии Игорь Додон является пророссийским. Другой вопрос, что в условиях Молдавии политические убеждения являются обыкновенным товаром. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Уралов: «США нужен управляемый и активный Плахотнюк, а не олигарх на пляжах Майами» © Семен Уралов

Эксперт в частности посетовал, что пророссийская «Партия социалистов Республики Молдова» составляет правящую коалицию с русофобской «Демократической партии Молдовы», которой руководил создатель бандистко-олигархической системы Владимир Плахотнюк, ныне находящийся в бегах.

«Вот объясните мне, пожалуйста, кто-нибудь вот эту коалицию. А то у нас некоторые прыгают и рассказывают, что в Молдове все хорошо», — категоричен Гаспарян.

Что касается электоральных перспектив Додона, отметил политолог, то если предыдущие выборы он выиграл у своей прозападной соперницы Майи Санду во втором туре путем консолидации голосов всех условно промосковских сил, то за годы своего президентства он успел разругаться со своими союзниками.

Поэтому совершенно не факт, что если Додон опять выйдет с Санду во второй тур выборов, то эти же люди снова отдадут за него свои голоса, заключил собеседник издания.

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