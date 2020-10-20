Проблема России заключается в том, что в вопросе Союзного государства она занимает оборонительную позицию и лишь старается не допустить превращения Белоруссии в русофобское государство. Об этом рассказал писатель и публицист Николай Стариков в интервью изданию Украина.ру

Николай Стариков: нам срочно необходима «доктрина Путина» во внешней политике

По его мнению, истинная победа России в вопросе Союзного государства должна состоять в том, чтобы присоединить к этому объединению Украину.

«Наши противники все время играют на нашей половине поля, стараются забивать мячи в наши ворота, а мы их ворота даже не атакуем. Мы полностью перешли к глухой обороне. Наша внешняя политика сегодня — это реакция на шаги наших внешнеполитических соперников», — сетует Стариков.

Исходя из этого, добавил собеседник издания, российское руководство должно сформулировать новую внешнеполитическую доктрину, в соответствии с этой доктриной дать соответствующие поручению российскому МИД, армии, спецслужбам, «бойцам информационного фронта» и некоммерческим организациям.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.