Киргизия вряд ли превратится в русофобское государство по украинскому сценарию. Хотя бы потому, что в отличие от Украины там нет регионов, в которых бы целенаправленно создавались националистические группировки. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Гаспарян объяснил, зачем новый глава Киргизии хочет вернуть в паспорта графу «национальность» © РИА Новости, Владимир Трефилов Садыр Жапаров, временно исполняющий обязанности президента республики, пообещал полностью выполнять обязательства Бишкека перед Москвой.

К тому же, отметил эксперт, хотя Киев всячески разрывал торгово-экономические связи с Россией, именно Россия остается основным экономическим партнерам Украины, несмотря на разговоры о якобы агрессии.

Он также обратил внимание, что отличие от Украины в Киргизии очень важной частью экономики является трудовая миграция в Россию и денежные переводы.

«Сейчас в Киргизии сложная история с этим связана. Потому что Россия приостановила все эти переводы из-за рубежа. И за счет чего будет пополняться экономика совершенно непонятно. Плана «Б» у вас не существует. На Украине все же было не совсем так», — указал Гаспарян.

Наконец, добавил политолог, членство Киргизии в различных интеграционных объединениях вроде Евразийского экономического союза все же принесло республике пользу, поэтому вряд ли кто-то захочет отрывать республику от России.

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