Ранее премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров, временно исполняющий обязанности президента республики, пообещал полностью выполнять обязательства Бишкека перед Москвой.
К тому же, отметил эксперт, хотя Киев всячески разрывал торгово-экономические связи с Россией, именно Россия остается основным экономическим партнерам Украины, несмотря на разговоры о якобы агрессии.
Он также обратил внимание, что отличие от Украины в Киргизии очень важной частью экономики является трудовая миграция в Россию и денежные переводы.
«Сейчас в Киргизии сложная история с этим связана. Потому что Россия приостановила все эти переводы из-за рубежа. И за счет чего будет пополняться экономика совершенно непонятно. Плана «Б» у вас не существует. На Украине все же было не совсем так», — указал Гаспарян.
Наконец, добавил политолог, членство Киргизии в различных интеграционных объединениях вроде Евразийского экономического союза все же принесло республике пользу, поэтому вряд ли кто-то захочет отрывать республику от России.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.