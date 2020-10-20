Временный глава Киргизии Садыр Жапаров анонсировал возвращение в паспорта графы национальность потому, что не может предоставить собственным гражданам никакой иной позитивной программы. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Гаспарян: Межэтнические противоречия в Киргизии и Казахстане Садыр Жапаров заявил, что в ближайшее время в новых паспортах граждан страны появится графа «национальность». Он пояснил, что этот пункт значился в предвыборной программе его партии.

Эксперт подчеркнул, что киргизские власти не в состоянии изменить положение страны в части внешней политики, справиться с постоянными политическими кризисами, а также улучшить экономическое положение республики.

«Он что хочет высчитать? Процент киргизского населения? Я ему подсказать, что пока он сидел в тюрьме за захват заложников, можно было провести новую перепись населения, посмотреть, кого сколько. Это в чистом виде политический популизм. Вместо того, чтобы решать серьезные вопросы, они все время будут к чему-то такому привязываться, что вроде как пафосно, и в душах у людей вызывает сочувствие, но на деле никуда не ведет. Это просто пыль», — категоричен Гаспарян.

Политолог добавил, что Киргизия вряд ли превратится во русофобское государство по украинскому сценарию хотя бы потому, что в отличие от Украины там нет регионов, в которых бы целенаправленно создавались националистические группировки.

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