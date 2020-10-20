Обвинения Западом российских властей в «отравлении» блогера Алексея Навального не подкреплены никакой доказательной базой и являются не более чем «умозаключениями», говорится в сообщении МИД РФ 20 октября

Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ранее опубликовал доклад, в котором утверждалось, что в организме Навального найдено вещество, аналогичное по характеристикам яду из так называемой группы «новичок», однако не внесенное в список запрещенных химикатов.

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Оправдания немецкой стороны о том, что это делается якобы для того, чтобы не допустить распространения информации о веществах, не включенных в приложение по химикатам к Конвенции о запрещении химического оружия, в МИД РФ назвали формальными.

Главная цель Берлина в этом деле - обосновать отказ от реагирования на многочисленные запросы по линии российских правоохранительных органов, отмечает российское внешнеполитическое ведомство.

Без этих данных невозможно завершить необходимую доследственную проверку для последующего возбуждения уголовного дела применительно к произошедшему с Навальным в Томске, подчеркнули в МИДе.

«Отсутствие этой информации свидетельствует: утверждения о якобы "преднамеренном отравлении" блогера остаются не подкрепленными какой-либо доказательной базой умозаключениями», — констатировали в МИД РФ.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови.

Что стало его причиной, выяснить не удалось, но ядов в крови и моче Навального омские медики не нашли.