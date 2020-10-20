Украина должна быть благодарна советскому лидеру Иосифу Сталину за то, что он включил в состав Украинской ССР нынешние западноукраинские территории. Об этом рассказал известный украинский политолог Вадим Карасев в эфире телеканала «Наш»

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Также, отметил эксперт, именно благодаря заслуге Сталина в составе современной Украины оказалась нынешняя территория Закарпатской области.

«Я хочу сказать в защиту Сталина, он не отдал Закарпатье Клименту Готвальду, который просил его в 1945 году просил его отдать её Чехословакии и присоединить к Словакии. Сейчас бы может быть, Закарпатье было бы в новой Словацкой государственности», — указал Карасев.

Также, по его словам, в России многие говорят, что Сталин допустил большую ошибку потому, что присоединил Западную Украину, которая развратила всю страну и мутит воду.

Если бы этого не произошло, то сейчас большая часть Украины была бы вместе с Россией, заключил политолог.