К югу от города Шуши слышны постоянные взрывы реактивных систем залпового огня, а также звуки моторов беспилотников.
«Можно предположить, что азербайджанские военные пытаются наступать в этом месте, однако армия обороны Карабаха старается сдержать их наступление, накрывая огнем РСЗО», — пишет агентство.
Предположительно, Азербайджан запускает ударные и разведывательные беспилотники, чтобы сверху посмотреть на позиции Карабаха и, по возможности, атаковать их, пишет РИА Новости.
Официальных комментариев на этот счет пока не поступало.
Ранее власти Нагорно-Карабахской республики сообщили о продолжении боев на юге Карабаха.
Азербайджан сообщил об освобождении города Зангелана. Если эта информация подтвердится, то получится, что азербайджанская армия взяла под контроль всю южную границу непризнанной НКР и фактически отрезала ее от границы с Ираном.