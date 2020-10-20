Выстрелы реактивных систем залпового огня (РСЗО) и шум моторов ударных беспилотников слышны к югу от карабахского города Шуши в ущелье Унот, сообщает РИА Новости 20 октября

К югу от города Шуши слышны постоянные взрывы реактивных систем залпового огня, а также звуки моторов беспилотников.

«Можно предположить, что азербайджанские военные пытаются наступать в этом месте, однако армия обороны Карабаха старается сдержать их наступление, накрывая огнем РСЗО», — пишет агентство.

Предположительно, Азербайджан запускает ударные и разведывательные беспилотники, чтобы сверху посмотреть на позиции Карабаха и, по возможности, атаковать их, пишет РИА Новости.

Западные СМИ о Нагорном Карабахе. Проблема с замороженными конфликтами состоит в том, что они могут стать горячими © REUTERS, Umit Bektas

Ранее власти Нагорно-Карабахской республики сообщили о продолжении боев на юге Карабаха.

Азербайджан сообщил об освобождении города Зангелана. Если эта информация подтвердится, то получится, что азербайджанская армия взяла под контроль всю южную границу непризнанной НКР и фактически отрезала ее от границы с Ираном.