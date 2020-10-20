Даже если бы белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская приехала в Россию, и ее пришлось бы задержать, ее вряд ли бы выдали Белоруссии. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Дмитрий Болкунец в эфире интернет-канала «Политвера»

Эксперт объяснил, в каком именно компоненте Тихановская превосходит Лукашенко © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Эксперт отметил, что президент Александр Лукашенко все же решил возбудить против нее уголовное дело, чтобы у нее не было даже теоретической возможности договориться с российским руководством.

«Если бы ее здесь задержали по политическим причинам, то по закону требовалось бы провести процедуру экстрадиции. Решение бы рассматривал Верховный суд России. Для этого белорусской стороне пришлось бы предоставить доказательную базу, что она опасная преступница и ее нужно выдать. Но не факт, что это Россия сделала бы. Как вариант, ей бы дали обратный билет на самолет и порекомендовали улететь», — указал Болкунец.

Тем не менее, добавил политолог, вряд ли бы президент РФ Владимир Путин захотел встретиться с Тихановской.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.