Основатель волонтерской инициативы «Как не стать овощем» Оксана Мороз предложила создать рейтинг блогеров, которые пишут неправду о распространении и лечении COVID-19 на Украине и в мире. Соответствующий пост она опубликовала на Facebook 20 октября

«Есть идея создать рейтинг вредных блогеров. Для начала тех, которые отрицают COVID-19. Призывают не носить маски, лечиться настоями из коры молодого дуба и так далее и тому подобное», — написала Мороз.

Опубликован рейтинг самых влиятельных украинок © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дмитрия Стужука. Он вместе с супругой распространял в Instagram информацию о безвредности вируса.

Пользователи в комментариях сразу начали предлагать кандидатуры блогеров для антирейтинга, причем в основном политиков, которых украинские националисты называют «пророссийскими».

В первом же комментарии одна из подписчиц предложила включить в рейтинг «вредных» блогеров украинского журналиста и блогера Анатолия Шария, президента Владимира Зеленского, предпринимателя и кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского и советника бывшего главы Украины Виктора Януковича Андрея Портнова.

По данным университета Хопкинса, Украина сейчас занимает 24 место в мире по приросту новых коронавирусных больных. В стране зарегистрировано 309 тысяч случаев COVID-19, из них 5786 — с летальным исходом.