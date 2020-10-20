Пограничники Черновицкого отряда задержали гражданина Бельгии, который нелегально перешел украинско-румынскую границу. Об этом 20 октября сообщила Госпогранслужба Украины

Нарушитель успел отойти от контрольно-следовой полосы лишь на несколько метров, прежде чем его остановили украинские пограничники.

На Украине число безработных за год выросло на 62% © CC0, Pixabay

Однако искать работу в украинских барах ему не придется. Пограничники составили на бельгийского гостя протокол за нарушение границы и пообещали передать его румынским коллегам.

Неизвестно, увенчались ли поиски бельгийцем работы на Украине успехом, ведь количество безработных в этой стране увеличилось на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В среднем по Украине на одно свободное рабочее место претендовало шесть безработных, а на 1 октября 2019 года — три человека.