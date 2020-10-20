Нарушитель успел отойти от контрольно-следовой полосы лишь на несколько метров, прежде чем его остановили украинские пограничники.
Как выяснилось, бельгиец работал барменом в Румынии, а когда узнал, что на Украине представители этой профессии получают хорошие деньги, отправился искать счастья в соседнюю страну.
Однако искать работу в украинских барах ему не придется. Пограничники составили на бельгийского гостя протокол за нарушение границы и пообещали передать его румынским коллегам.
Неизвестно, увенчались ли поиски бельгийцем работы на Украине успехом, ведь количество безработных в этой стране увеличилось на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В среднем по Украине на одно свободное рабочее место претендовало шесть безработных, а на 1 октября 2019 года — три человека.