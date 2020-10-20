Депутат V-VI созывов Верховной Рады Алексей Журавко в эфире радио Sputnik оценил планы президента Украины Владимира Зеленского по строительству двух военно-морских баз «для защиты Черноморского региона»

«Это очередной бред сумасшедшего. Мы уже слышали, как Петр Порошенко рассказывал, что будет строить великий флот, великую армию. И чем это все закончилось? Пшиком. Так же и у Зеленского все закончится пшиком. Либо деньги разворуют, либо скажет: "Мне времени не хватило"», — сказал Журавко, комментируя слова Зеленского.

Политик отметил, что даже если военно-морские базы будут построены, то все будет сделано в интересах НАТО, а не граждан Украины.

«Там понимают прекрасно, что у нас — страна воров, страна чудес. Поэтому, скорее всего, может так произойти, что приедут и скажут: "Господин Зеленский, распишись, подтверди — мы заходим". Наберут людей-рабов и начнут строить эти базы… Но все прекрасно понимают, чем это может закончиться для Украины и для той же Европы. Это приближение НАТО к российским границам. Попытки такие уже идут», — отметил Журавко.

Сёстрам по серьгам. Какие военные базы построит Зеленский © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

По его словам, одна из баз может разместиться близ Скадовска Херсонской области, куда будут переброшены корабли, находящиеся сейчас в Одессе. Благодаря этому Одесский порт станет полностью гражданским.