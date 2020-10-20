Силовые структуры Белоруссии не станут присягать на верность экс-кандидату в президенты Светлане Тихановской. Они не раз подтверждали, что сохраняют верность Александру Лукашенко, и не предадут его. Об этом рассказал известный белорусский политолог Алексей Дзермант в комментарии Baltnews

Эксперт объяснил, в каком именно компоненте Тихановская превосходит Лукашенко © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Эксперт подчеркнул, что Тихановская фактически подстрекает их к преступлению и нарушению присяги, что говорит о ее моральном облике».

«Конечно, оппозиция пытается раскачать ситуацию, нажать на слабые места во власти, обществе. Им нужно обострение для того, чтобы возбудить новую волну протестов и недовольства среди населения, поэтому они попытаются радикализировать тех, кто выйдет на улицу», — считает Дзермант.

Политолог предположил, что оппозиция может пойти и на крайние меры, например, террористический акт с целью возложить вину на руководство республики, однако силовики прекрасно это понимают и будут работать на упреждение.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.