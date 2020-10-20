В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Документ отправлен на рассмотрение профильного комитета 20 октября

Зеленский хочет уволить давнего друга семьи – СМИ © president.gov.ua

В пояснительной записке к документу указано, что причина инициативы — в работе министра, так как за время его пребывания в должности «состояние и основные показатели деятельности в соответствующих сферах существенно ухудшились».

Документ уже передан на рассмотрение профильного комитета Верховной Рады.

Игорь Петрашко был назначен Верховной Радой Украины на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства в марте 2020 года. Тогда «за» его кандидатуру проголосовали 243 депутата.

Глава ведомства закончил Львовский национальный политехнический университет, а также имеет диплом МВА бизнес школы при университете Вандербильта в США. С 2013 года он работал в агрохолдинге Ukrlandfarming, владельцем которого является бизнесмен Олег Бахматюк.