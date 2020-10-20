Инициаторами проекта постановления стали 16 депутатов от партий «Слуга народа», «Батькивщина», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Голос».
В пояснительной записке к документу указано, что причина инициативы — в работе министра, так как за время его пребывания в должности «состояние и основные показатели деятельности в соответствующих сферах существенно ухудшились».
Документ уже передан на рассмотрение профильного комитета Верховной Рады.
Игорь Петрашко был назначен Верховной Радой Украины на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства в марте 2020 года. Тогда «за» его кандидатуру проголосовали 243 депутата.
Глава ведомства закончил Львовский национальный политехнический университет, а также имеет диплом МВА бизнес школы при университете Вандербильта в США. С 2013 года он работал в агрохолдинге Ukrlandfarming, владельцем которого является бизнесмен Олег Бахматюк.