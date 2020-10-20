Выступление президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде 20 октября носило пропагандистский характер, а озвученные им идеи не имеют ничего общего с реальным решением проблем Донбасса. Такое мнение в эфире радио Sputnik озвучил экс-депутат украинского парламента Владимир Олейник

Во время своего послания парламенту Зеленский в очередной раз пообещал, что Киев вернут под свой контроль территории народных республик Донецка и Луганска. По его словам, украинскому обществу не стоит опасаться амнистии для жителей этих территорий, так как под нее попадут только те, на «чьих руках нет крови». Новая версия «формулы Зеленского»: главное из послания президента Верховной Раде © president.gov.ua

Выступление Зеленского носило пропагандистский характер и было нацелено на повышение рейтинга его партии «Слуга народа» перед местными выборами, полагает Олейник. По его мнению, власти Украины должны сначала добиться мира на востоке страны, а потом уже планировать там свободные экономические зоны и говорить о развитии региона.

«Но он ничего не сказал, что сделает для мира. С другой стороны, он предложил какой-то абсурдный вариант амнистии. Это такая гнилая морковка: мол, мы тут пытаемся придумать что-нибудь, а вы проголосуйте пока, а там посмотрим. Ничего общего с решением проблем Донбасса, и с первой проблемой — миром, это не имеет», — сказал Олейник.

Зеленский не понимает значение и смысл сказанного им, резюмировал политик.

Накануне вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что власти страны обсуждают вариант люстрации для населения неподконтрольного Донбасса. Одной из мер может стать поражение в правах местных учителей, которые «внушают детям, что Украина — их враг».