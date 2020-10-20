Украинский певец и лидер группы ТНМК Олег Михайлюта сообщил о том, что его не обошел стороной коронавирус. Информацию о том, что его тест положительный артист опубликовал на своей странице в Facebook 20 октября

«Я, конечно, понимал, что каждый пройдет через этот коронакипиш, но надеялся, что со мной это случится как можно позже, если не совсем, но так получилось, и тест показал мне, что теперь я официально коронованный человек», — написал певец.

Лидер ТНМК («Танок на майдані Конго», что переводится с украинского как танец на площади Конго) заявил, что сначала чувствовал себя плохо, была ломота во всем теле, но эти симптомы быстро прошли, а вот обоняние к певцу пока не вернулось.

Музыкант посоветовал подписчикам беречь себя и близких и быть осторожнее.