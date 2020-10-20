Задержанный в Киргизии по подозрению в коррупции Райимбек Матраимов готов возместить ущерб, который он нанес государству. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности республики (ГКНБ)

«Раим-миллион»: в Киргизии задержали экс-замглавы таможни © Facebook, Искендер Матраимов Раимбека Матраимова по прозвищу Раим-миллион задержали 20 октября. По предварительным результатам расследования, ущерб бюджету республики составил около 2 млрд сомов (свыше 1,9 млрд рублей).

Как сообщает пресс-служба ГКНБ, Матраимов готов сотрудничать с органами следствия и пообещал возместить ущерб в бюджет республики согласно графику до конца ноября.

Первый платеж в 80 млн сомов (свыше 76 млн рублей) уже поступил на депозитный счет ГКНБ.

По информации киргизских СМИ, Матраимов причастен к незаконному выводу из Киргизии 700 млн долларов и контрабанде товаров через Ошскую область с 2011 по 2016 год. В коррупционную схему были вовлечены также предприниматели уйгурского происхождения и высокопоставленные чиновники.