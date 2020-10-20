«После введения вакцины у кого-то может быть больше, у кого-то меньше антител, у кого-то — совсем маленькое количество. У граждан за 80 лет иммунная система реагирует плохо, гораздо дольше, чем у молодых, ферменты хуже работают, антитела хуже вырабатываются», — сказал Гинцбург.
Микробиолог уверен, что влияние алкоголя на выработку полезных антител тоже складывается негативно, и «если каждый день употреблять по полстакана виски, не пьянея и хорошо себя чувствуя, то иммунная система на это плохо реагирует».
В группе риска также граждане, которые испытывают постоянный стресс, и пациенты, принимающие противовоспалительные препараты, в основном это онкологические больные.
Гинцбург уточнил, что более детальные данные можно будет узнать после проведения соответствующих исследований, а пока речь идет о людях, у которых любые антитела вырабатываются плохо.