Антитела, образующиеся в организме человека в результате введения вакцины, плохо формируются у пожилых людей, любителей выпить, принимающих противоспалительные лекарства и тех, кто часто волнуется, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет 20 октября Интерфакс

«После введения вакцины у кого-то может быть больше, у кого-то меньше антител, у кого-то — совсем маленькое количество. У граждан за 80 лет иммунная система реагирует плохо, гораздо дольше, чем у молодых, ферменты хуже работают, антитела хуже вырабатываются», — сказал Гинцбург.

Ученые выяснили, когда у переболевших коронавирусом исчезают антитела © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

В группе риска также граждане, которые испытывают постоянный стресс, и пациенты, принимающие противовоспалительные препараты, в основном это онкологические больные.

Гинцбург уточнил, что более детальные данные можно будет узнать после проведения соответствующих исследований, а пока речь идет о людях, у которых любые антитела вырабатываются плохо.