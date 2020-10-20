Анонсированная Владимиром Зеленским «Крымская платформа» станет инструментом давления на Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник

Новая версия «формулы Зеленского»: главное из послания президента Верховной Раде © president.gov.ua

«Да, говорить о том, что «Крымская платформа» способна вернуть Крым Украине — нереалистично. Но в то же время как политический инструмент в случае поддержки западными партнерами это может создать дополнительные сложности и неприятности для Российской Федерации», — рассказал политолог.

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Владимир Зеленский, обращаясь к депутатам Верховной Рады 20 октября, заявил, что уже обсудил инициативу «Крымской платформы» с представителями ЕС, Турции и другими партнерами.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.