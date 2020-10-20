Белорусская власть сейчас уверена, что у нее все хорошо, потому что ей так или иначе удалось лишить оппозицию лидеров. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко о главном: какое будущее ждёт Белоруссию после 25 октября? © Скриншот из видео Украина.ру

«Как показывает практика абсолютно всех майданов, в нужный момент лидеры находятся. Возьмут любого первого попавшегося, назначат лидером протестов, и через неделю он уже будет великим деятелем современности», — указал Ищенко.

Политолог добавил, что белорусские протесты сейчас переходят в вялотекущую стадию, когда их можно в любой момент чем-то возбудить, поэтому риск силового захвата власти по-прежнему остается.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.