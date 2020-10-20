Социологи выяснили, что 15% украинцев положительно относятся к попыткам отдельных политиков и партий «купить» голоса избирателей с помощью продуктовых наборов, полезных предметов или медицинских страховок. Результаты опроса опубликованы на сайте социологической группы «Рейтинг» 20 октября

Негативно к попыткам подкупа избирателей относятся 62% респондентов, даже если речь идет о материальной помощи на лечение. А вот 15% опрошенных, напротив, относятся к таким «подаркам» положительно и 19% — нейтрально.

«Светлое будущее» за голос: в Чернигове избирателей пытались подкупить лампочками © facebook.com/cvu.ngo

«Рейтинг» также выяснил электоральные ожидания от результатов предстоящего голосования на местных выборах. Оказалось, что чуть больше половины опрошенных уверены, что ничего не изменится, 34% респондентов считают, что жизнь в их населенном пункте после выборов станет лучше, а 6% считают, что она ухудшится.

Местные выборы на Украине пройдут 25 октября.