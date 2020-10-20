Негативно к попыткам подкупа избирателей относятся 62% респондентов, даже если речь идет о материальной помощи на лечение. А вот 15% опрошенных, напротив, относятся к таким «подаркам» положительно и 19% — нейтрально.
При этом только 6% опрошенных заявили, что сами сталкивались с попытками подкупа.
«Рейтинг» также выяснил электоральные ожидания от результатов предстоящего голосования на местных выборах. Оказалось, что чуть больше половины опрошенных уверены, что ничего не изменится, 34% респондентов считают, что жизнь в их населенном пункте после выборов станет лучше, а 6% считают, что она ухудшится.
Местные выборы на Украине пройдут 25 октября.