И.о. президента Киргизии Садыр Жапаров имеет криминальное прошлое, поэтому неизвестно, насколько инициатива по очищению власти от криминалитета имеет под собой основу. Об этом директор аналитического портала «Деловая Евразия» (Киргизия) Павел Столяренко сказал в интервью изданию Украина.ру

В Киргизии Координационный совет захватывает власть и готовит люстрацию © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Садыр Жапаров сам имеет криминальное прошлое. Поэтому, если говорить об избавлении органов государственной власти от граждан связанных с криминалом, то начать придется с самого инициатора. Поэтому насколько инициатива по очистке от криминалитета имеет под собой основу — большой вопрос», — отметил он.

Что касается люстрации в целом, то, по словам эксперта, это очень сложный, который поднимали еще в 2005 году во время первого государственного переворота.

Он напомнил, что население Киргизии — 6,5 миллиона человек, из которых порядка миллиона находятся за границей. Поэтому работоспособных граждан с соответствующей квалификацией и техническими навыками для работы в государственной системе очень мало, отметил Столяренко.

В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.

В ночь на 6 октября протестующие освободили из тюрьмы экс-депутата Жапарова. В 2017 году его приговорили к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за захват заложника. Позднее депутаты Жогорку Кенеш утвердили кандидатуру Жапарова на пост премьер-министра страны.

После того, как президент страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку 15 октября, Жапаров стал исполнять обязанности главы государства. Позднее он заявил, что готов идти на выборы главы государства, если парламент внесет изменения в Конституцию.

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