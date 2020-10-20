«Садыр Жапаров сам имеет криминальное прошлое. Поэтому, если говорить об избавлении органов государственной власти от граждан связанных с криминалом, то начать придется с самого инициатора. Поэтому насколько инициатива по очистке от криминалитета имеет под собой основу — большой вопрос», — отметил он.
Что касается люстрации в целом, то, по словам эксперта, это очень сложный, который поднимали еще в 2005 году во время первого государственного переворота.
Он напомнил, что население Киргизии — 6,5 миллиона человек, из которых порядка миллиона находятся за границей. Поэтому работоспособных граждан с соответствующей квалификацией и техническими навыками для работы в государственной системе очень мало, отметил Столяренко.
В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.
В ночь на 6 октября протестующие освободили из тюрьмы экс-депутата Жапарова. В 2017 году его приговорили к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за захват заложника. Позднее депутаты Жогорку Кенеш утвердили кандидатуру Жапарова на пост премьер-министра страны.
После того, как президент страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку 15 октября, Жапаров стал исполнять обязанности главы государства. Позднее он заявил, что готов идти на выборы главы государства, если парламент внесет изменения в Конституцию.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.