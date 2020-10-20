В настоящее время ситуация вокруг нормандского процесса переговоров по Донбассу вернулась к ситуации 2016 года, поэтому возможности для скорой встречи лидеров «четверки» пока нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник

Руслан Бортник: Заявленная Зеленским «Крымская платформа» станет инструментом давления на Россию © Facebook, Ruslan Bortnik Владимир Зеленский обратился с посланием к депутатам Верховной Рады. По словам Зеленского, нормандский процесс удалось разблокировать, и дипломаты сейчас работают над подготовкой к новому саммиту.

«Для следующей встречи необходимо достигнуть компромисса по результатам выполнения предыдущих договоренностей. Например, в части той же "формулы Штайнмайера", разведения войск, создания новых КПВВ. Этого всего нет, поэтому нужно убеждать, условно говоря, Россию, других участников, чтобы они все-таки согласились на эту встречу», — считает Руслан Бортник.

Достигнуть таких договренностей сложно, поэтому в ближайшей перспективе недель или даже месяцев никакой встречи «нормандской четверки» не состоится, добавил собеседник издания.

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