Во вторник, 20 октября, президент Украины Владимир Зеленский обратился с посланием к депутатам Верховной Рады. По словам Зеленского, нормандский процесс удалось разблокировать, и дипломаты сейчас работают над подготовкой к новому саммиту.
«Для следующей встречи необходимо достигнуть компромисса по результатам выполнения предыдущих договоренностей. Например, в части той же "формулы Штайнмайера", разведения войск, создания новых КПВВ. Этого всего нет, поэтому нужно убеждать, условно говоря, Россию, других участников, чтобы они все-таки согласились на эту встречу», — считает Руслан Бортник.
Достигнуть таких договренностей сложно, поэтому в ближайшей перспективе недель или даже месяцев никакой встречи «нормандской четверки» не состоится, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.