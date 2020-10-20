Президент Белоруссии Александр Лукашенко сейчас пытается избежать выполнения взятых на себя обязательств. Но он давал их не только собственным гражданам, но и России. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко о главном: какое будущее ждёт Белоруссию после 25 октября? © Скриншот из видео Украина.ру

«Российское руководство никогда не устраивало скандалы с Белоруссией. Всегда приходил Лукашенко и говорил, что ему нужны деньги. Ему отвечали, что сначала нужно выполнить то, о чем договаривались. После чего он начинал истерить и говорить, что его опять обидели, что Россия опять бросила Белоруссию, и что российские олигархи опять хотят обобрать Белоруссию», — указал Ищенко.

По его мнению, когда-нибудь Лукашенко устроит новый подобный скандал, потому что ситуация не поменялась, и потому что он так и не зачистил власть от тех людей, которые были причастны к организации различных антироссийских скандалов.

А когда Лукашенко снова затеет этот скандал, от него отвернется поддерживающая его пророссийская часть белорусов, и оппозиция попытается устроить новые массовые акции протеста по любому поводу, добавил политолог.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.