Поэтому белорусская оппозиция понимает, что, если Лукашенко и дальше продолжит играть в многовекторность, он сам будет ухудшать отношения с Россией, обратил внимание эксперт.
«Российское руководство никогда не устраивало скандалы с Белоруссией. Всегда приходил Лукашенко и говорил, что ему нужны деньги. Ему отвечали, что сначала нужно выполнить то, о чем договаривались. После чего он начинал истерить и говорить, что его опять обидели, что Россия опять бросила Белоруссию, и что российские олигархи опять хотят обобрать Белоруссию», — указал Ищенко.
По его мнению, когда-нибудь Лукашенко устроит новый подобный скандал, потому что ситуация не поменялась, и потому что он так и не зачистил власть от тех людей, которые были причастны к организации различных антироссийских скандалов.
А когда Лукашенко снова затеет этот скандал, от него отвернется поддерживающая его пророссийская часть белорусов, и оппозиция попытается устроить новые массовые акции протеста по любому поводу, добавил политолог.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.