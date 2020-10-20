Белоруссия рассматривает возможность закрытия многих международных автобусных маршрутов, в том числе, на Украину в связи с ухудшением обстановки с коронавирусом в мире. Об этом на пресс-конференции 20 октября рассказал замгендиректора ГП «Минсктранс» Виктор Тозик, передает БелТА

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией сегодня многие международные маршруты стоят. За исключением Польши, Литвы и Украины. Но обстановка ухудшается, поэтому сначала будем выполнять требования по дистанцированию пассажиров, а потом посмотрим. Надеемся, маршруты не придется закрывать, потому что они востребованы пассажирами», — отметил Тозик.

«Люди в XXI веке в крупном городе просто задыхаются». Ужасы коронавируса на Украине © AP, Efrem Lukatsky

В «зеленой зоне» участие в массовых мероприятиях могут принимать не более 50 человек, в «желтой» — не более 30 и «оранжевой» — до 20.

Школам рекомендовали уйти на каникулы с 15 по 30 октября, а заведениям профессионального и высшего образования перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября.