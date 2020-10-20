По его словам, рейтинг «Слуги народа» на юго-востоке «подъедает» «Оппозиционная платформа — За жизнь», а с другой стороны — Партия Шария, которая ведет активную избирательную кампанию.
«Я думаю, что если брать цену голоса, то на этих выборах в партийном зачете у последней будет наилучшее соотношение "цена — качество", потому что решили "лучше меньше, да лучше", выдвинулись только по 49 громадам, там, где у них более менее дееспособные команды», — отметил Золотарев.
Он обратил внимание на нынешний уровень поддержки Партии Шария: в Кривом роге — 7%. В Мариуполе — 7,8%, Николаеве — 6,8%, Запорожье — 7%, Одессе — под 10%. По словам эксперта, это серьезная заявка на прохождение в Верховную Раду.
Местные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года. Согласно опросу «Мониторинг общественного мнения населения Украины: оценки и настроения накануне местных выборов», рейтинг «Слуги народа» составляет 25,9%, «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 22%, «Европейской солидарности» — 14,2%, «Батькивщины» — 9,5%.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.