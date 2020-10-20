Партия Шария решила действовать по принципе «лучше меньше, да лучше» и теперь набирает высокие рейтинги на местах. Об этом политолог, руководитель аналитического Центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру

Партия Шария стала восприниматься как новые, альтернативные «зеленые» - Золотарев © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

«Я думаю, что если брать цену голоса, то на этих выборах в партийном зачете у последней будет наилучшее соотношение "цена — качество", потому что решили "лучше меньше, да лучше", выдвинулись только по 49 громадам, там, где у них более менее дееспособные команды», — отметил Золотарев.

Он обратил внимание на нынешний уровень поддержки Партии Шария: в Кривом роге — 7%. В Мариуполе — 7,8%, Николаеве — 6,8%, Запорожье — 7%, Одессе — под 10%. По словам эксперта, это серьезная заявка на прохождение в Верховную Раду.

Местные выборы на Украине назначены на 25 октября 2020 года. Согласно опросу «Мониторинг общественного мнения населения Украины: оценки и настроения накануне местных выборов», рейтинг «Слуги народа» составляет 25,9%, «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 22%, «Европейской солидарности» — 14,2%, «Батькивщины» — 9,5%.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.