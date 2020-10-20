Ни один из участников массовых протестов против действующей власти не избежит ответственности. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью госагентству БелТА 20 октября

«Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния», — сказал Лукашенко.

Работа в этом направлении, по его словам, уже ведется и дает «определенный эффект».

В надежде на вторую волну. Тихановская готовит новые протесты на 25 октября © AP, Sergei Grits Александру Лукашенко. Светлана Тихановская, по данным ЦИК, набрала чуть более 10%.

Сторонники белорусской оппозиции вышли на улицы и вступили в столкновения с ОМОНом.

В ходе массовых беспорядков были задержаны около 6,7 тысяч человек. В стычках с протестующими пострадали около 130 сотрудников силовых структур. Власти официально подтвердили гибель трех человек.