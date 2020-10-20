Белорусские протесты сейчас переходят в вялотекущую стадию, когда их можно в любой момент чем-то возбудить. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко о главном: какое будущее ждёт Белоруссию после 25 октября? © Скриншот из видео Украина.ру Светлана Тихановская объявила белорусским властям ультиматум, состоящий из трех требований: отставка Лукашенко с поста президента, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политзаключенных. По ее словам, если эти требования не будут выполнены, с 26 октября начнется «национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах».

Более того, отметил эксперт, радикализация и власти, и оппозиции может привести к тому, что кто-то в кого-то выстрелит, или кто-то из силовиков кому-то «слишком сильно дубинкой по шее даст».

«И появится то, что необходимо. Появится сакральная жертва. Вторая, третья. Это можно раздувать», — подчеркнул Ищенко.

Для белорусской оппозиции необязательно, чтобы росло число людей, желающих свергнуть Александра Лукашенко, им важно, чтобы уменьшалось количество тех, кто готов активно его поддерживать, добавил политолог.

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