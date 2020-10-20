Президент Белоруссии Александр Лукашенко призывал чиновников и силовиков терпеливо относиться к студентам, которые стали участниками массовых протестов. Об этом сам белорусский лидер рассказал в интервью госагентству БелТА 20 октября

«Наверное, есть же немало заблудших студентов. Есть, у которых мозги на место уже не поставишь. Но это единицы. А за ними тянутся и другие: ну как, это же неудобно, вот он тут вышел, против власти выступил, и я за ним. Я это все в душе понимаю и как-то успокаивал и силовиков, и чиновников. Говорю: надо потерпеть. Надо потерпеть, поймут люди», — заявил Лукашенко.

Сергей Лущ: Брутальные действия власти толкают белорусов в стан оппозиции © из личного архива Сергея Луща Александру Лукашенко. Светлана Тихановская, по данным ЦИК, набрала чуть более 10%.

Сторонники белорусской оппозиции вышли на улицы и вступили в столкновения с ОМОНом. В ходе массовых беспорядков были задержаны около 6,7 тысяч человек. В стычках с протестующими пострадали около 130 сотрудников силовых структур. Власти официально подтвердили гибель трех человек.