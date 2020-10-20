«Нужно понять каких именно военных баз, о чьих именно военных базах идет речь, безусловно с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе», — сказал Песков.
Он добавил, что сможет проанализировать ситуацию, когда появится полная информация.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время ежегодного обращения к Верховной Раде заявил о начале строительства двух военно-морских баз якобы для защиты Черноморского региона.
По мнению адмирала, бывшего командующего Черноморского флота Владимира Комоедова, Украина не сможет потянуть не только строительство, но и обслуживание сразу двух новых военно-морских баз. По его словам, одна из баз может разместиться близ Скадовска Херсонской области, куда будут переброшены корабли, находящиеся сейчас в Одессе. Благодаря этому, Одесский порт станет полностью гражданским.