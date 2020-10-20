Планы Украины построить две военно-морские базы на Черном море могут иметь негативные последствия для стабильности в регионе. Об этом 20 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Интерфакс

Он добавил, что сможет проанализировать ситуацию, когда появится полная информация.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время ежегодного обращения к Верховной Раде заявил о начале строительства двух военно-морских баз якобы для защиты Черноморского региона.

По мнению адмирала, бывшего командующего Черноморского флота Владимира Комоедова, Украина не сможет потянуть не только строительство, но и обслуживание сразу двух новых военно-морских баз. По его словам, одна из баз может разместиться близ Скадовска Херсонской области, куда будут переброшены корабли, находящиеся сейчас в Одессе. Благодаря этому, Одесский порт станет полностью гражданским.