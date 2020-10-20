По ее словам, полиция получила сообщение около 11:00. О взрыве сообщила дирекция гостиницы. В подсобном помещении, расположенном на верхнем этаже, повреждено окно. Принято решение вызвать взрывотехническую службу.
Ориентировочно взрыв прогремел около пяти утра. Пострадавших нет.
При этом на Facebook-странице газеты «Древлянська громада» отмечается, что в помещении гостиницы находится офис Выговского.
«В 5:15 утра в нашем городе, в гостинице "Коростень" возле офиса кандидата на должность городского головы г. Коростень Юрия Выговского, прогремел взрыв. В результате взрыва повреждены окна. Ждем полицию по расследованию. Будем следить за развитием событий вместе», — говорится в сообщении.
На сайте ЦИК Украины указано, что Выговский является главным редактором общественно-политической газеты «Древлянська громада», самовыдвиженец.
Местные выборы на Украине состоятся 25 октября. 6 ноября станут известны результаты.