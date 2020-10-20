Генеральный прокурор Ирина Венедиктова и первая леди Украины Елена Зеленская возглавили рейтинг самых влиятельных женщин страны в 2020 году. Об этом 20 октября сообщает журнал «Фокус», который подготовил соответствующий материал

Замыкает тройку лидеров глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

В первой десятке также оказались пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель и врач-инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко. Прямо в проходе: Порошенко застукали в самолете с Тимошенко © Стрингер | Стрингер | Перейти в фотобанк

«Параллельно с подготовкой редакционного рейтинга влиятельных женщин Украины в этом году журнал "Фокус" также провел онлайн-опрос. Пользователи могли поддержать выбранных редакцией многолетних участниц рейтингов журнала или предложить своих кандидаток», — говорится на сайте.

Самой влиятельной женщиной, по данным интернет-рейтинга, стала известный блогер Ольга Шарий. На втором месте — Тимошенко, а на третьем — экс-министр юстиции Елена Лукаш.

В первую десятку попали также жена экс-президента Петра Порошенко Марина Порошенко, бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун, кандидат в мэры Киева Ирина Верещук, депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, журналист и ведущая телеканала NewsOne Диана Панченко, а также журналист «Страны» Алеся Медведева.

Голосование длилось 12 дней — с 7 до 19 октября.