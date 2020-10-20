Причиной такого внимания французских украинцев к двукратному обладателю приза World Press Photo и корреспонденту МИА «Россия сегодня» стали его визиты в Донбасс.
Мельников неоднократно приезжал в обстреливаемые населенные пункты, чтобы зафиксировать происходящее в Донбассе. Члены украинской диаспоры считают Мельникова «пособником террористов». И именно с такой формулировкой корреспондент внесен в базу скандального сайта «Миротворец».
«Объединение украинцев Франции считает Валерия Мельникова "российским пропагандистом", деятельность которого поддерживается даже информагентством Sputnik. Чего достаточно, чтобы всячески мешать журналисту выражать свое мнение», — говорится в сообщении канала.
Нынешняя фотовыставка Мельникова посвящена балету. При этом призы World Press Photo он получал именно за работы, сделанные в Донбассе.