Представители украинской диаспоры отправляют письма в Министерство иностранных дел Франции с требованием повлиять на Совет Европы из-за проведения выставки российского фотографа Валерия Мельникова, сообщил Telegram-канал Украина.ру 20 октября

Причиной такого внимания французских украинцев к двукратному обладателю приза World Press Photo и корреспонденту МИА «Россия сегодня» стали его визиты в Донбасс.

Уборщица из Украины случайно создала в музее Праги произведение искусства © kp.ua

«Объединение украинцев Франции считает Валерия Мельникова "российским пропагандистом", деятельность которого поддерживается даже информагентством Sputnik. Чего достаточно, чтобы всячески мешать журналисту выражать свое мнение», — говорится в сообщении канала.

Нынешняя фотовыставка Мельникова посвящена балету. При этом призы World Press Photo он получал именно за работы, сделанные в Донбассе.