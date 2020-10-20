Президент Владимир Зеленский попросил не распространять слухи о том, что средства в государственном бюджете на военных в 2021 году сократятся. Об этом 20 октября он заявил в Раде, выступая с ежегодным обращением к парламенту

Украинский лидер подчеркнул, что в 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины. Также он заявил, что во времена коронокризиса бюджет «не уменьшился ни на гривну».

«И не разгоняйте, пожалуйста, зраду(предательство — укр.), что в 2021 году мы сократим средства на армию. Я не позволю это сделать», — заверил он.

Тропа войны: Зеленский поставил украинцев перед роковым выбором © AFP, Sergei SUPINSKY

Это, по словам президента, на 15 млрд гривен (около 37 млрд рублей) больше, чем во время президентства Петра Порошенко.