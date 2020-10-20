Украинский лидер подчеркнул, что в 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины. Также он заявил, что во времена коронокризиса бюджет «не уменьшился ни на гривну».
«И не разгоняйте, пожалуйста, зраду(предательство — укр.), что в 2021 году мы сократим средства на армию. Я не позволю это сделать», — заверил он.
Зеленский заявил, что как минимум в госбюджет-2021 будут выделены средства на армию на уровне текущего года, то есть более 117 млрд грн (около 300 млрд рублей).
Это, по словам президента, на 15 млрд гривен (около 37 млрд рублей) больше, чем во время президентства Петра Порошенко.