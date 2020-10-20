Создание свободной экономической зоны в Донбассе, о котором украинцев хочет спросить президент Владимир Зеленский в ходе опроса 25 октября, не поддерживают 45,3% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 17-19 октября

Зачем Зеленскому создание свободной экономической зоны в Донбассе © AP, Sergey Dolzhenko/Pool Photo via AP

При этом 32% респондентов заявили, что не знают, что такое «свободная экономическая зона».

«Остальные 68% дали ответы, которые, с одной стороны, демонстрируют пестроту понимания "свободной экономической зоны". С другой стороны, многие ответы респондентов скорее свидетельствуют об отсутствии надлежащего информированного понимания, о чем идет речь», — сообщили в КМИС.

В команде Зеленского, поясняя необходимость включения этого вопроса в список, говорили, что свободная экономическая зона — это «специальный самый лояльный подход к налогообложению, принципиально комфортные условия государственного надзора за бизнес-деятельностью».

В опросе участвовали 505 респондентов старше 18 лет, которые проживают на всей территории Украины, кроме неподконтрольной части Донбасса.