Социологи выяснили, что 45,3% всех респондентов не поддерживают предоставление свободной экономической зоны Донецкой и Луганской областям. В то же время 33,5% придерживаются противоположного мнения. Отмечается, что уровень поддержки растет с запада на восток с 27% до 46%.
При этом 32% респондентов заявили, что не знают, что такое «свободная экономическая зона».
«Остальные 68% дали ответы, которые, с одной стороны, демонстрируют пестроту понимания "свободной экономической зоны". С другой стороны, многие ответы респондентов скорее свидетельствуют об отсутствии надлежащего информированного понимания, о чем идет речь», — сообщили в КМИС.
В команде Зеленского, поясняя необходимость включения этого вопроса в список, говорили, что свободная экономическая зона — это «специальный самый лояльный подход к налогообложению, принципиально комфортные условия государственного надзора за бизнес-деятельностью».
В опросе участвовали 505 респондентов старше 18 лет, которые проживают на всей территории Украины, кроме неподконтрольной части Донбасса.